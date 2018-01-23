Президент РФ Владимир Путин поздравил экипаж команды "КАМАЗ-мастер" с победой на "Дакаре"-2018.

"Поздравляю вас с триумфом в авторалли-рейде "Дакар–2018" среди грузовиков. За многолетнюю историю этих знаменитых соревнований "КАМАЗ–мастер" неоднократно завоёвывал самые почетные награды и титулы. И сегодня российские гонщики вновь поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Этот успех стал замечательным подарком к 30-летию команды и ещё раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство её участников, их умение бороться и побеждать", – приводит официальный сайт Кремля слова Путина.

Напомним, что 20 января экипаж "КАМАЗ-Мастера" под управлением Эдуарда Николаева выиграл "Дакар"-2018 в зачете грузовиков. В состав экипажа также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков.