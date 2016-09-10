Погиб раллист Евгений Фирсов

9 сентября в возрасте 42 лет погиб российский раллист Евгений Фирсов, сообщает официальный сайт Российской автомобильной федерации. Гонщик команды "ПЭК: спорт" погиб во время тестирования нового раллийного автомобиля.

Фирсов был чемпионом России по ралли-рейдам, а также участвовал в легендарном марафоне "Дакар". В сезоне-2016 гонщик принял решение выступать на чемпионате России по классическому ралли.