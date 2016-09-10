Погиб раллист Евгений Фирсов

9 сентября в возрасте 42 лет погиб российский раллист Евгений Фирсов, сообщает официальный сайт Российской автомобильной федерации. Гонщик команды "ПЭК: спорт" погиб во время тестирования нового раллийного автомобиля.
Фирсов был чемпионом России по ралли-рейдам, а также участвовал в легендарном марафоне "Дакар". В сезоне-2016 гонщик принял решение выступать на чемпионате России по классическому ралли.
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https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-v-dtp-pogib-chempion-rossii-po-ralli-evgenijj-firsov