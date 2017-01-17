Победитель "Дакара" Сергей Карякин: "Поддержки государства нет. Денег нет, но... дальше вы знаете"

Российский гонщик Сергей Карякин подчеркнул, что государство и спортивная федерация не оказывают ему поддержку. В этом году он выиграл "Дакар" в классе квадроциклов и стал первым россиянином, победившим в этом ралли не в классе грузовиков.

– После таких побед обычно всегда наступает опустошение, – цитирует sportsdaily.ru Карякина. – Думаю, осознание победы придет не сразу, но обязательно придет.

– Государство и спортивная федерация как-то стимулируют на победы? Какое у вас спортивное звание?

– Никакой поддержки нет, обычная история: денег нет, но… Дальше вы сами знаете. У меня нет спортивного звания, хотя документы на присвоение я подавал раза четыре. Первый раз в 2010 году, когда стал чемпионом страны по трофи-рейдам на ATV, но, как выяснилась, прошлое руководство чемпионата не подало документы на включение этапов в единый календарный план Минспорта. Дальше было еще несколько попыток, в том числе, после успешного выступления на "Дакаре" 2014 года, второго места на этапе Кубка мира FIM, но воз и ныне там. Даже личное обещание министра спорта не помогло.