Победитель "Дакара"-2007 Стейси согласился продолжить участие в ралли после извинений организаторов

Голландец Ханс Стейси, выступающий на грузовике MAN, не будет сниматься с ралли "Дакар"-2017. После десятого этапа ралли-рейда победитель "Дакара"-2007 заявил, что прекращает борьбу в знак протеста против непрофессиональных действий организаторов гонки. Они не учли его технические проблемы с коробкой передач на восьмом этапе, несмотря на подачу соответствующей заявки менеджером команды Стейси.

Судьи не позволили ему стартовать в группе лидеров, как это следовало сделать по регламенту, что возмутило Стейси. Он заявил, что не будет больше участвовать в гонках. Однако после извинений со стороны организаторов и исправлений ошибки в протоколе голландец согласился выйти на старт 11-го этапа.