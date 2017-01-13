17:18 | АВТО / МОТО — Ралли

Победитель "Дакара"-2007 Стейси согласился продолжить участие в ралли после извинений организаторов

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Голландец Ханс Стейси, выступающий на грузовике MAN, не будет сниматься с ралли "Дакар"-2017. После десятого этапа ралли-рейда победитель "Дакара"-2007 заявил, что прекращает борьбу в знак протеста против непрофессиональных действий организаторов гонки. Они не учли его технические проблемы с коробкой передач на восьмом этапе, несмотря на подачу соответствующей заявки менеджером команды Стейси.

Судьи не позволили ему стартовать в группе лидеров, как это следовало сделать по регламенту, что возмутило Стейси. Он заявил, что не будет больше участвовать в гонках. Однако после извинений со стороны организаторов и исправлений ошибки в протоколе голландец согласился выйти на старт 11-го этапа.

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Материалы REN-TV

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