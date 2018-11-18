Ожье в шестой раз стал чемпионом WRC

Гонщик команды M Sport Себастьян Ожье в шестой раз в карьере стал чемпионом мира в ралли (WRC). Француз обеспечил себе титул на заключительном этапе сезона – "Гран-при Австралии". Он завоевал его досрочно, став пятым на этапе, когда сошли с дистанции его главные конкуренты – Тьерри Нойвилль и Отт Тянак.

В итоге Нойвилль из Hyundai стал вторым в чемпионате WRC в третий раз подряд и в четвертый раз в целом. Тянак из Toyota стал третьим второй год подряд.

Победу на "Гран-при Австралии" завоевал Яри Матти Латвала.