Николаев выиграл 13-й этап "Дакара", Мардеев - 2-й

Российский экипаж "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева финишировал первым на 13-м этапе ралли-марафона "Дакар-2018". Дистанцию 929 километров он преодолел за 5 часов 59 минут 2 секунды.
Вторым стал экипаж "КАМАЗ-Мастер" Айрата Мардеева, уступивший победителю 50 секунд, а замкнул тройку чешский коллектив Мартина Коломы из "Татры", проигравший лидеру 6 минут 6 секунд.
В общем зачете уверенно лидирует экипаж Николаева, опережая ближайшего преследователя на 3 часа 53 минуты 59 секунд.
🏁 STAGE 13 - TRUCKS🚚🏁– DAKAR RALLY (@dakar) 20 января 2018 г.
1. Eduard Nikolaev
2. Airat Maardev +50"
3. Martin Kolomy +6'06"#Dakar2018 #DakarArgentina
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