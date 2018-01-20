Николаев выиграл 13-й этап "Дакара", Мардеев - 2-й

Российский экипаж "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева финишировал первым на 13-м этапе ралли-марафона "Дакар-2018". Дистанцию 929 километров он преодолел за 5 часов 59 минут 2 секунды.

Вторым стал экипаж "КАМАЗ-Мастер" Айрата Мардеева, уступивший победителю 50 секунд, а замкнул тройку чешский коллектив Мартина Коломы из "Татры", проигравший лидеру 6 минут 6 секунд.

В общем зачете уверенно лидирует экипаж Николаева, опережая ближайшего преследователя на 3 часа 53 минуты 59 секунд.