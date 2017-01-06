Николаев - второй на пятом этапе "Дакара"

Пилот IVECO Жерар де Рой выиграл пятый этап ралли-марафона "Дакар" среди грузовиков и вышел в лидеры общего зачета. Вторым финишировал гонщик "КАМАЗа" Эдуард Николаев. Третье время показал его партнер по команде Айрат Мардеев.
"Дакар"
Грузовики
Пятый этап
1. де Рой (IVECO, Голландия) - 2:39.12
2. НИКОЛАЕВ (КАМАЗ, Россия) - отставание 11.58
3. МАРДЕЕВ (КАМАЗ, Россия) - 14.04
4. Мацик-младший (ЛИАЗ, Чехия) - 16.15
5. Вязович (МАЗ, Белоруссия) - 17.43
6. Василевский (МАЗ, Белоруссия) - 18.21
7. СОТНИКОВ (КАМАЗ, Россия) - 20.51
Общий зачет
1. де Рой (IVECO, Голландия) - 14:06.07
2. НИКОЛАЕВ (КАМАЗ, Россия) - 2.23
3. СОТНИКОВ (КАМАЗ, Россия) - 6.36
4. МАРДЕЕВ (КАМАЗ, Россия) - 16.32
5. де Бар ("Рено", Голландия) - 32.25
6. Вильягра (IVECO, Аргентина) - 34.30
7. ШИБАЛОВ (КАМАЗ, Россия) - 42.39