Николаев - второй на пятом этапе "Дакара"

Пилот IVECO Жерар де Рой выиграл пятый этап ралли-марафона "Дакар" среди грузовиков и вышел в лидеры общего зачета. Вторым финишировал гонщик "КАМАЗа" Эдуард Николаев. Третье время показал его партнер по команде Айрат Мардеев.



"Дакар"

Грузовики

Пятый этап

1. де Рой (IVECO, Голландия) - 2:39.12

2. НИКОЛАЕВ (КАМАЗ, Россия) - отставание 11.58

3. МАРДЕЕВ (КАМАЗ, Россия) - 14.04

4. Мацик-младший (ЛИАЗ, Чехия) - 16.15

5. Вязович (МАЗ, Белоруссия) - 17.43

6. Василевский (МАЗ, Белоруссия) - 18.21

7. СОТНИКОВ (КАМАЗ, Россия) - 20.51

Общий зачет

1. де Рой (IVECO, Голландия) - 14:06.07

2. НИКОЛАЕВ (КАМАЗ, Россия) - 2.23

3. СОТНИКОВ (КАМАЗ, Россия) - 6.36

4. МАРДЕЕВ (КАМАЗ, Россия) - 16.32

5. де Бар ("Рено", Голландия) - 32.25

6. Вильягра (IVECO, Аргентина) - 34.30

7. ШИБАЛОВ (КАМАЗ, Россия) - 42.39