Николаев упустил лидерство в зачете "Дакара"

Экипаж Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-Мастер" занял седьмое место на 11-м этапе "Дакара"-2018. Победитель "Дакара" 2013 и 2017 года упустил лидерство в общем зачете ралли-рейда. На первое место вышел Федерико Вильягра на Iveco, который сегодня стал вторым. Победу на этапе одержал экипаж "МАЗ-Спорт" под руководством белоруса Сергея Вязовича. Он же идет на третьем месте в общем зачете.

Третье место на этапе занял еще один экиипаж "КАМАЗ-Мастера" под руководством Дмитрия Сотникова.