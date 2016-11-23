Нифонтова отстранена от участия в "Дакаре" из-за мельдония

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова отстранена от участия в ралли-марафоне "Дакар-2017" за положительный тест на мельдоний, информирует официальный сайт Международной мотоциклетной федерации (FIM). Для нее "Дакар" должен был стать первым в карьере. Ранее она выступала в ралли "Африка Рейс". Ее допинг-пробы была взята 3 октября по ходу ралли в Марокко. Принято решение временно приостановить лицензию Нифонтовой. Гонщица может подать апелляцию.