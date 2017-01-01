16:49 | АВТО / МОТО — Ралли

Команда "КАМАЗ-мастер" прошла проверку перед стартом ралли "Дакар"

0
0
0

"КАМАЗ-мастер" в столице Парагвая Асунсьоне прошла технические и административные проверки перед стартом ралли-рейда "Дакар-2017", сообщает пресс-служба команды. Процедура является стандартной и включает в себя фотографирование участников, монтаж навигационного оборудования и проверку соответствия автомобилей регламенту.

"Дакар" в этом году пройдет по территории Парагвая, Боливии и Аргентины со 2 по 14 января. В состав "КАМАЗ-мастера" выступят четыре экипажа - Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова.

Дополнительная информация

http://www.kamazmaster.ru/news/komanda-kamaz-master-proshla-tehnicheskie-i-administrativnye-proverki-na-ralli-dakar-2017

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ