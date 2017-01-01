Команда "КАМАЗ-мастер" прошла проверку перед стартом ралли "Дакар"

"КАМАЗ-мастер" в столице Парагвая Асунсьоне прошла технические и административные проверки перед стартом ралли-рейда "Дакар-2017", сообщает пресс-служба команды. Процедура является стандартной и включает в себя фотографирование участников, монтаж навигационного оборудования и проверку соответствия автомобилей регламенту.

"Дакар" в этом году пройдет по территории Парагвая, Боливии и Аргентины со 2 по 14 января. В состав "КАМАЗ-мастера" выступят четыре экипажа - Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова.