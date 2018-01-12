Карякину диагностировали еще один перелом руки

Российский гонщик Сергей Карякин, снявшийся с ралли-марафона "Дакар" из-за перелома руки, сообщил, что врачи обнаружили у него еще одну серьезную травму. Рентген показал перелом и трещину в суставе другой руки.

– Сделали сегодня снимок второй руки. Оказалось, что тоже перелом, трещина в суставе, – приводит "Р-Спорт" слова Карякина. – Наложили лангетку, так что теперь хожу, как киборг, весь забинтованный и загипсованный.

Напомним, Карякин, выступавший в зачете квадроциклов, попал в аварию на пятом этапе "Дакара".

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