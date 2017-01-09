Карякин выиграл седьмой этап "Дакара" и возглавил общий зачет

Гонщик Сергей Карякин на "Ямахе" выиграл 7-й этап ралли-рейда "Дакар". На преодоление участка длиной 161 километр ему понадобилось 2 часа 32 минуты 49 секунд. Вторым финишировал француз Аксель Дютрье, третьим - чилиец Игнасио Касале. Оба так же выступали на "Ямахе".

Этот результат позволил Карякину выйти в лидеры зачета квадрациклов. На второй позиции - француз Симон Витс с отставание в 5 минут 16 секунд, третий - Аксель Дютрье с отставанием 5 минут 20 секунд. Завтра состоится восьмой этап, во время которого пилоты переместятся из Боливии в Аргентину.