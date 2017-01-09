23:17 9 января | АВТО / МОТО — Ралли

Карякин выиграл седьмой этап "Дакара" и возглавил общий зачет

0
0
0
1

Гонщик Сергей Карякин на "Ямахе" выиграл 7-й этап ралли-рейда "Дакар". На преодоление участка длиной 161 километр ему понадобилось 2 часа 32 минуты 49 секунд. Вторым финишировал француз Аксель Дютрье, третьим - чилиец Игнасио Касале. Оба так же выступали на "Ямахе". 

Этот результат позволил Карякину выйти в лидеры зачета квадрациклов. На второй позиции - француз Симон Витс с отставание в 5 минут 16 секунд, третий - Аксель Дютрье с отставанием 5 минут 20 секунд. Завтра состоится восьмой этап, во время которого пилоты переместятся из Боливии в Аргентину.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

amvas

Везде успевает!) И в шахматы играть, и на "Ямахе" гонять!!!)

00:41

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ