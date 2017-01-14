Карякин - победитель "Дакара"-2017 в классе квадроциклов

Россиянин Сергей Карякин на "Ямахе" стал победителем ралли-рейда "Дакар"-2017 в зачете квадроциклов. Заключительный этап прошел в субботу между аргентинскими городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес. Второе место по итогам ралли занял чилиец Игнасио Касале ("Ямаха"), третье – аргентинец Пабло Себастьян Копетти ("Ямаха").

Для 25-летнего Карякина эта победа стала первой в карьере на "Дакаре". До этого лучшим его результатом было четвертое место в прошлом году. Карякин является единственным представителем от России в зачете квадроциклов.