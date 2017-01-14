14:15 | АВТО / МОТО — Ралли

Карякин - победитель "Дакара"-2017 в классе квадроциклов

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Россиянин Сергей Карякин на "Ямахе" стал победителем ралли-рейда "Дакар"-2017 в зачете квадроциклов. Заключительный этап прошел в субботу между аргентинскими городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес. Второе место по итогам ралли занял чилиец Игнасио Касале ("Ямаха"), третье – аргентинец Пабло Себастьян Копетти ("Ямаха").

Для 25-летнего Карякина эта победа стала первой в карьере на "Дакаре". До этого лучшим его результатом было четвертое место в прошлом году. Карякин является единственным представителем от России в зачете квадроциклов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pushgun

он везде шарит хреново.

15:29

Gamzat80

Карякин? Так он не только в шахматах хорошо шарит? Ай, малаца!

15:12

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