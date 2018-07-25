Каргинов выиграл 5-й этап ралли "Шелковый путь" и вышел в лидеры общего зачета

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал первым на пятом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток длиной 444 км за 4 часа 27 минут 48 секунд.

Вторым стал другой экипаж "КамАЗ-мастер" под руководством Эдуарда Николаева (отставание +2.30). Третьим стал еще один экипаж российской команды под управлением Антона Шибалова (+2.43).

В общем зачете среди грузовиков экипаж Каргинова вышел в лидеры (20:30.22). Второе место занимает экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова (+15.16), третье - еще один экипаж команды - Айрата Мардеева (+17).