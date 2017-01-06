13:02 | АВТО / МОТО — Ралли

"КАМАЗ" Сотникова возглавил классификацию грузовиков на "Дакаре"-2017

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Победу на четвертом этапе "Дакара"-2017 одержал голландец Жерар де Рой на IVECO, вслед за которым финишировали сразу три "КАМАЗа". Четвертое место на этапе позволило экипажу Дмитрия Сотникова возглавить классификацию грузовиков. Ближайшего преследователя – аргентинца Федерико Вильягру – россиянин опережает на 1 минуту 55 секунд.

Далее в генеральной классификации расположились Эдуард Николаев (отставание 4.40) и Антон Шибалов (5.34). Айрат Мардеев занимает 6-е место в генеральной классификации с отставанием в 16 минут 43 секунды.

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Материалы REN-TV

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