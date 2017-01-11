"КАМАЗ" объедет оползень на "Дакаре" альтернативным путем

Экипажи "КАМАЗ-мастер" объедут размытую оползнем трассу на ралли-рейде "Дакар" альтернативным путем, сообщает пресс-служба команды. Ранее организаторы отменили девятый этап из-за оползней, возникших в результате ливней. Пилоты должны добраться до города Чилесито, где стартует десятый этап гонки. У команд на автомобилях, квадроциклах и баггах не должно возникнуть проблем с прохождением пути, а грузовики будет страховать дополнительная техника.

После восьми этапов "Дакара" на первом месте в зачете грузовиков идет экипаж Дмитрия Сотникова, вторым - Эдуарда Николаева с отставанием на 1 минуту 46 секунд. Третий - голландец Жерар де Рой на "Ивеко".