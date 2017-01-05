"КАМАЗ" Николаева выиграл 3-й этап "Дакара"-2017

Экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" одержал победу на 3-м этапе ралли-рейда "Дакар". Эта победа позволила Эдуарду Николаеву возглавить генеральную классификацию зачета грузовиков.

Другие гонщики команды "КАМАЗ-Мастер" столкнулись с техническими и навигационными проблемами: Дмитрий Сотников показал 7-й результат (отставание от победителя 12.35), Антон Шибалов – 10-й (17.11), Айрат Мардеев лишь 13-й (21.55). В других классах транспортных средств россиянам также удалось добраться до финиша: мотоциклисты Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова показали соответственно 38-й и 112-й результаты, Сергей Карякин занял 11-е место в зачете квадроциклов, Равиль Маганов – 6-й в зачете UTV (вариант багги), а дебютант "Дакара" Сергей Шихотаров финишировал 72-м в классе автомобилей (27-м в классе джипов).