"КАМАЗ" Николаева - шестой на первом этапе "Дакара"-2017

Чех Мартин Коломы на Tatra выиграл первый этап "Дакара"-2017 в классе грузовиков. Второй результат - у Тона ван Генугстена на Iveco, тройку лидеров замкнул Мартин ван ден Бринк из Renault.

Лучшим из россиян стал гонщик "КАМАЗ-Мастера" Эдуард Николаев, показавший шестой результат. Дмитрий Сотников замкнул десятку лидеров, Айрат Мардеев стал 14-м, а Антон Шибалов - 15-м.

Ралли "Дакар"

Первый этап

Грузовики

1. Коломы (Чехия, Tatra)

2. Ван Генугстен (Голландия, Iveco) - отставание 0.13

3. Ван ден Бринк (Голландия, Renault) - 0.25

4. Лопраис (Чехия, Tatra) - 0.31

5. Де Рой (Голландия, Iveco) - 0.42

6. НИКОЛАЕВ (Россия, "КАМАЗ-Мастер") - 0.50...

10. СОТНИКОВ (Россия, "КАМАЗ-Мастер") - 1.31...

14. МАРДЕЕВ (Россия, "КАМАЗ-Мастер") - 1.41

15. ШИБАЛОВ (Россия, "КАМАЗ-Мастер") - 1.45