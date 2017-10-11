"КАМАЗ-мастер" объявил составы экипажей на ралли "Дакар"-2018

11 октября на состоявшейся в Набережных Челнах пресс-конференции руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин объявил составы экипажей для участия в ралли "Дакар-2018". Встреча состоялась в спортивном центре "КАМАЗ-мастер" в рамках организованного командой традиционного пресс-тура для российских СМИ.

- ​Приятно, что впервые за много лет мы сможем встретить Новый год дома, ведь "Дакар-2018" стартует 6 января, - цитирует пресс-служба команды Чагина. - Но предстоящая гонка особенная. Во-первых, "Дакар" будет сороковым по счету, а во-вторых в следующем году команда "КАМАЗ-мастер" отмечает свой 30-летний юбилей. Это накладывает на нас дополнительную ответственность. Конечно, мы будем бороться за победу.

Экипажи команды "КАМАЗ-мастер" на ралли "Дакар-2018":

Пилот Э. Николаев; штурман Е. Яковлев; механик В. Рыбаков.

Пилот А. Мардеев; штурман А. Беляев; механик Д. Свистунов.

Пилот Д. Сотников; штурман Р. Ахмадеев; механик И. Мустафин.

Пилот А. Шибалов; штурман Д. Никитин; механик И. Романов.