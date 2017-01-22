14:13 22 января | АВТО / МОТО — Ралли

Гонка на 16-м спецучастке "Ралли Монте-Карло" отменена из-за скопления зрителей

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Организаторы "Ралли Монте-Карло" отменили соревнования на 16-м спецучастке. Как сообщает AFP, такое решение принято из соображений безопасности, поскольку слишком много зрителей собралось около опасных участков трассы. После 15 спецучастков в "Ралли Монте-Карло" лидирует француз Себастьен Ожье. Второе место у финна Яри-Матти Латвалы, а замыкает тройку Отт Танак.

Напомним, что в самом начале многодневки в результате аварии новозеландца Хейдена Паддона погиб один из зрителей, на которого вылетела неуправляемая машина.

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Материалы REN-TV

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