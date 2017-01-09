Гендиректор "КАМАЗ-мастер": "Организаторы "Дакара" хотят убрать россиян из лидеров"

Генеральный менеджер "КАМАЗ-мастера" Сергей Когогин подчеркнул, что организаторы "Дакара-2017" предпринимают попытки убрать россиян из лидеров ралли-рейда. По его словам, делается это для того, чтобы прервать победную серию команды в этой гонке. "КАМАЗ-мастер" является 13-кратным победителем "Дакара". На данный момент три экипажа команды идут на втором, третьем и четвертом местах. Лидером зачета грузовиков является Жерар де Рой на "Ивеко".

- Мы столько лет выигрывали гонку, что говорить о простом участии, без побед, сложно, - приводит ТАСС слова Когогина. - Очевидно, что организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в "Дакаре". Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт - это не только престиж, но и бизнес.

Наша команда не может принимать участие в ралли с техникой, которая не дает возможности бороться за лидирующие позиции. Именно поэтому некоторое время назад я заявил, что "КАМАЗ-мастер" может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени. Разработка нового 13-литрового мотора займет полтора года, а сделать его спортивным - сложно прогнозировать, сколько это может занять времени.