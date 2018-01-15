Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап "Дакара", Николаев сохранил лидерство

Экипаж "КАМАЗ-Мастера" под руководством Дмитрия Сотникова выиграл восьмой этап ралли "Дакар" в классе грузовиков. Вторым стал Федерико Вильягра на "Ивеко", тройку лидеров замкнул "КАМАЗ-Мастер" Айрата Мардеева.

Экипаж "КАМАЗ-Мастера" под руководством Эдуарда Николаева занял на восьмом этапе четвертое место и сохранил лидерство в генеральной классификации. Вильягра идет вторым с отставанием 46.25.

Напомним, что девятый этап "Дакара" было решено отменить из-за погодных условий.