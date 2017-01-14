02:42 | АВТО / МОТО — Ралли

Экипаж Николаева победил на 11-м этапе "Дакара" и остался лидером в зачете грузовиков

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Экипаж Эдуарда Николаева команды "КамАЗ-мастер" победил на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Второе место занял аргентинский экипаж Федерико Вильягры на "Ивеко", третьим стал российский экипаж "КамАЗ-мастер" во главе с Айратом Мардеевым. Автомобиль Дмитрия Сотникова ("КамАЗ-мастер") финишировал четвертым.

Николаев сохраняет лидерство в общем зачете перед заключительным этапом – 27:23.59. Вторым идет экипаж Сотникова (отставание – 17.09), третьим – голландец Жерара де Роя на "Ивеко" (+38.58).

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Материалы REN-TV

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