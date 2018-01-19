Эдуард Николаев: "Такой плотной борьбы в зачете грузовиков на "Дакаре" еще не было"

Российский гонщик "КАМАЗа" Эдуард Николаев после 12-го этапа ралли-марафона "Дакар-2018" отметил, что у его машины случилась поломка пневмосистемы. Пилот также добавил, что давно не было такой плотной борьбы.

- Секунда разницы в "женерале" - цитирует "Р-Спорт" Николаева. - Такого на моей памяти еще не было. Я помню, конечно, как Андрей Каргинов по минуте забирал у Жерара Де Роя, но это были минуты. Я думал, мы сегодня больше заберем у Вильягры, но он очень быстро едет.

Как назло, сегодня случилась поломка пневмосистемы. Воздух выходил из системы. Мы и стучали по неисправному клапану, разное пробовали. В итоге выручил Дмитрий Сотников. Взяли деталь с его машины. Потом пришлось менять боковой редуктор, это последствия выхода из строя на предыдущем этапе основного редуктора и последовавшей долгой езды на блокировке. Но это уже было на сервисе в зоне нейтрализации, поэтому, к счастью, этот ремонт в зачет времени не пошел.

Напомним, что по итогам 12-го этапа аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" упустил лидерство, пропустив вперед экипаж россиянина Николаева на "КАМАЗе". Николаев опережает Вильягру всего на 1 секунду. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.