Эдуард Николаев: "Думаю, "КАМАЗ-мастер" будет участвовать в следующем "Дакаре"

Победитель ралли-рейда "Дакар-2017" в зачете грузовиков Эдурад Николаев отметил, что собирается принять участие в гонке в следующем году. Ранее сообщалось, что "КАМАЗ-мастер" может на время прекратить свои выступления на "Дакаре" из-за того, что организаторы поменяли технические требования к автомобилем. На переоборудование агрегатов команде необходимы крупные финансовые вложения.

- Я думаю, мы будем участвовать, - приводит ТАСС слова Николаева. - Потому что мы показали хороший результат, а когда результат хороший, команды продолжают участвовать. Когда мы приедем домой, будет разбор полетов, встреча с нашим руководством. Тогда уже и будем строить планы на будущий год, но пока никто ничего не отменял.

Мы ставили задачу вернуть "Золотого бедуина" (награда, вручаемая победителям "Дакара", - прим. ТАСС) назад домой, и у нас это получилось. Мы поняли, что "Дакар" немного поменял свою сферу. Трассы стали более скоростными, похожи на ралли WRC. Мы поменяли конструкцию, развесовку автомобиля, марку шин, которая позволяет ехать быстрее. В этом году высота на трассе была еще больше. Участники это чувствовали, у многих были головные боли. Но мы подготовились.