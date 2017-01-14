18:51 | АВТО / МОТО — Ралли

Эдуард Николаев: "Чагин научил нас быть быстрыми"

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Победитель "Дакара"-2017 Эдуард Николаев поблагодарил руководителя команды Владимира Чагина за вклад в триумф. Экипаж Николаева на "КАМАЗ-Мастере" во второй раз выиграл престижную многодневку - в первый раз им это удалось в 2013 году.

- Эти две недели были очень тяжелыми, - цитирует ТАСС Николаева. - "Дакар" - это марафон, и у нас нет иного выбора, кроме как сохранять нашу энергию на протяжении всех этапов. Нам удалось становиться все сильнее и сильнее, в то время как другие команды начали терять время. Руководство нашей команды выдающееся, Владимир Чагин научил нас быть такими быстрыми.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3941417

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