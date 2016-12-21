18:36 21 декабря | АВТО / МОТО — Ралли

До 25 декабря будет принято решение о допуске к ралли "Дакар" российской мотогонщицы Нифонтовой

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Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова отметила, что Международная мотоциклетная федерация (FIM) обещала до 25 декабря вынести решение о ее участии в ралли "Дакар". В организме временно отстраненной 37-летней спортсменки были обнаружены следы запрещенного вещества мельдония.

– На сегодняшний момент стрелка весов посередине, шансы на участие – 50 на 50. Все зависит от решения международной федерации, – цитирует ТАСС Нифонтову. – Мотоспорт всегда страдал от недостатка внимания, он неолимпийский, его всегда задвигали, люди в нашей федерации – энтузиасты, а спортивного врача у нас нет. Я предыдущие годы ездила за свои деньги на соревнования, потом появились спонсоры, но нет возможности нанять бригаду врачей. У меня периодически болит голова, я прохожу необходимые процедуры, и между гонками гражданский врач выписал мне капельницу, которая содержала мельдоний.

Сейчас собрали все документы, которые подтверждают, что препарат был выписан по медицинскому рецепту. Также возможно, что мне выдадут терапевтический лист. В международной федерации пообещали вынести решение до конца текущей недели.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3894923

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