Дмитрий Сотников: "Пытались ехать ровно, сохранить темп и поберечь машину"

Пилот "КАМАЗ-Мастера" Дмитрий Сотников прокомментировал выступление команды на первом этапе "Шелкового пути". Экипаж Сотникова показал лучший результат на первом этапе в классе грузовиков.

- Не совсем просто начинать такие этапы без разведки, сразу астраханский участок, ждали, что концовка будет тяжелой. Все, что ты наработал на протяжении спецучастка, можно потерять на финише этапа. Пытались ехать ровно, сохранить темп и поберечь машину от поломок, - цитирует "Р-Спорт" Сотникова.