Дмитрий Сотников: "Несколько дней лидировали, казалось, что вот-вот, победа близка"

Россиянин Дмитрий Сотников, занявший второе место на ралли-марафоне "Дакар"-2017, отметил, что испытывает некоторое внутреннее неудовлетворение тем, что не удалось занять первое место.

– Конечно, есть такое. Ведь мы несколько дней лидировали, казалось, что вот-вот, победа близка! Но понимали, что решающие дни еще впереди, хотя и отменили спецучасток, на котором вообще могло произойти все, что угодно, - цитирует "Р-Спорт" Сотникова. - Понимали непредсказуемость оставшихся этапов, и немножко мешал тот факт, что многие болели за нас и верили уже в победу. Это было очень неправильно. Старался всячески откинуть такие мысли, в том числе ночью перед одним из решающих спецучастков за три дня до финиша. Перед стартом, когда уже сидели в кабине пристегнутые, сказал ребятам: "Едем и работаем как обычно, без каких-то дерганий и мыслей о победе". Тогда все решалось: кто проехал без ошибок – тот и выиграл бы. Так и получилось в итоге.