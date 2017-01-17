Дмитрий Сотников: "КАМАЗ-мастер" взял "суперреванш" на "Дакаре"

Гонщик "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников отметил, что команда вернула победу на "Дакаре-2017" с большим преимуществом. Его экипаж занял второе место по итогам ралли-рейда. Первым стал Эдуард Николев. В 2016 году "Дакар" выиграл Жерар де Рой на "Ивеко".

- Страсти уже немного улеглись, для меня это первый подиум на "Дакаре", самые яркие эмоции были там, на финише, - приводит "Р-Спорт" слова Сотникова. - Два наших экипажа лучшие, мы вернули "бедуина", при этом – с хорошим преимуществом, суперреванш! Интересно дальше посоперничать, уже даже сейчас этого не хватает, когда возвращаемся домой.

Был и в Африке (на Africa Eco Race), с Антоном Шибаловым в 2015 году на одном грузовике выигрывал гонку там. В следующем году не знаю, куда поеду, все решается незадолго до гонки.