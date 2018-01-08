Брайс Мензис - о страшной аварии на "Дакаре": "Это моя вина, я должен был послушаться штурмана"

Новичок "Дакара" Брайс Мензис признал, что допущенная им ошибка привела к страшной аварии на втором этапе ралли-рейда. Он проехал всего два километра второго этапа, после чего из-за собственной оплошности разбил машину. Сам американец не пострадал, а его штурман Питер Мортенсен был доставлен в больницу с переломом голеностопа.

– Мой штурман дважды меня предупреждал, чтобы я был осторожен на этом участке, – цитирует Motorsport Мензиса. – Но мне показалось, что место не такое опасное, как на самом деле. Удар был быстрым, зад машины подбросило, и мы перевернулись раз семь или восемь. Не хотелось, чтобы мой первый "Дакар" так завершился. Я был очень взволнован и совершил ужасную ошибку. Это чудовищно. Я психологически подавлен, у моего штурмана сломан голеностоп. Я должен был его послушаться. Надеюсь, что мы вернемся в 2019 году.