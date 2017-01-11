Айрат Мардеев: "Организаторы "Дакара" меняют регламент, чтобы укусить именно "КАМАЗ"

Победитель "Дакара-2015" Айрат Мардеев отметил, что изменения в регламенте ралли-рейда сделаны для того, чтобы прервать победную серию "КАМАЗ-мастера". С января 2018 года команда должна будет выставить на гонку два автомобиля с 13-литровыми двигателями. Сейчас "КАМАЗ" использует 16-литровый агрегат. Ранее генеральный директор команды Сергей Когогин заявил, что команда может на время прекратить свое участие в "Дакаре" из-за таких требований организаторов.

- Нельзя просто брать и менять регламент, чтобы задушить только одну команду, - приводит RT слова Мардеева. - Мы не против перехода на другой литраж, но пусть тогда это относится ко всем, а не только к одной команде. Но, несмотря ни на что, мы сделаем этот двигатель и покажем, кто есть кто.

Действительно, весь регламент переделывается так, лишь бы укусить именно нашу команду. То же самое было, когда мы ездили на 18-литровых двигателях - было введено такое же ограничение.