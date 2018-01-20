Айрат Мардеев: "На протяжении всего маршрута на 13-м этапе "Дакара" подстраховывали экипаж Николаева"

Российский гонщик "КАМАЗа" Айрат Мардеев отметил, что 13-й этап ралли-марафона "Дакар-2018" получился интересным и разнообразным. Он также добавил, что на протяжении всего маршрута подстраховывали экипаж Эдуарда Николаева.

Отметим, что на этом этапе экипаж Мардеева финишировал вторым, уступив экипажу Николаева на 50 секунд.

– Сегодня мы выполняли функции "оруженосцев" экипажа Эдуарда Николаева. На протяжении всего маршрута подстраховывали их, – приводит пресс-служба "КАМАЗа" слова Мардеева. – Казалось бы, гонка подходит к концу, но сегодняшний этап удивительно интересный и разнообразный. Даже сегодня вместо ожидаемых раллийных быстрых прямиков полный набор традиционных рейдовых покрытий от феш-феша до каменистого триала. Считаю, что при разработке маршрута спортивный директор "Дакара" Марк Кома потрудился на славу.