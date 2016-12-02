Айрат Мардеев: "КАМАЗ-мастер" проделала большую работу в ходе подготовки к "Дакару"

Пилот "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев отметил, что команда проделала огромную работу в ходе подготовки к ралли-марафону "Дакар", который в 2017 году пройдет на территории Боливии, Парагвая и Аргентины. По его словам, основной акцент был сделан на улучшении управляемости и устойчивости грузовика.

– Будет очень много извилистых участков трасс, – приводит ТАСС слова Мардеева. – Поэтому мы работали над управляемостью и устойчивостью грузовика. Постарались опустить центр тяжести, нам это удалось за счет запасных колес, которые мы опустили вниз, плюс есть два положения, где мы можем перевозить запаску, – это очень помогает для центра тяжести, топливный бак опустили максимально вниз – это все хорошо повлияло на устойчивость и на крены.

Также используем сейчас трансмиссионный тормоз, чего у нас раньше, к сожалению, не было. Это должно помочь сохранить нам основные тормоза и позволит ездить на более низких температурах, за счет этого мы сможем ехать в более высоком темпе. Очень много работы проделано.