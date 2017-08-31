Арифметика надежности на "Шелковом пути": 23 внедорожника Toyota, 250 000 км и 0 поломок

Внедорожники Toyota – официальные автомобили ралли-рейда "Шелковый путь"-2017 – благополучно вернулись домой, преодолев путь от Москвы до китайского Сианя и обратно. Суммарный пробег 23 автомобилей легендарного семейства Land Cruiser составил почти 250 000 км.

Каждому автомобилю Toyota Land Cruiser организаторов и прессы пришлось преодолеть порядка 3500 км тяжелого бездорожья, включая песчаные дюны и разбитые грунтовые участки, после обильных осадков похожие на непроходимые топи, в очередной раз подтвердив свою проходимость и выносливость. Суммарный же пробег внедорожников оргкомитета и представителей прессы составил почти 250 тысяч километров.

После возвращения в Москву официальные автомобили "Шелкового пути"-2017 прошли полную техническую диагностику в официальном дилерском центре "Тойота". Самыми серьезными повреждениями, выявленными после оценки состояния автомобилей, оказались сколы от камней на лобовых стеклах четырех внедорожников. Все Toyota Land Cruiser, принимавшие участие в ралли-рейде "Шелковый путь", потребовали только регламентного ТО, соответствующего пробегу автомобиля, включая замену моторного масла и фильтров. Некоторым внедорожникам потребовалась замена тормозных колодок и профилактическое обслуживание тормозных механизмов, а также регулировка углов схождения и развала колес. Самой трудозатратной операцией по итогам пробега 250 000 км в рамках сложнейшего ралли-рейда России стала комплексная расширенная уборка салона, багажника и мойка двигателя.

"Надежная техника, на которую можно положиться, как на лучшего друга, – это очень важно. Даже если ты не пилот, и тебе не нужно преодолевать спецучасток, а ты просто хочешь сделать качественно свою работу", – прокомментировала роль пресс-каров Toyota на "Шелковом пути" Анастасия Нифонтова, российская мотогонщица, совершившая инспекционную поездку на ралли-рейд "Шелковый путь" в составе съемочной группы одного из телеканалов.