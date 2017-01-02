Анастасия Нифонтова: "На дозаправках болельщики шагу не дают ступить"

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова отметила, что первый этап ралли "Дакар" проходил в непростых условиях. Спортсменка показала 134-й результат. В конце прошлого года она была временно лишена лицензии из-за положительной допинг-пробы на мельдоний, но ей удалось обосновать применение препарата проблемами со здоровьем.

- Был короткий спецучасток с каменистыми дорожками. Много грязи, местами встречались лужи, - цитирует ТАСС Нифонтову. - Вдоль дороги стояли люди, в роудбук можно было вообще не смотреть - радикальное отличие от ралли в Африке, где ты остаешься наедине с природой. А на дозаправках болельщики шагу не дают ступить, все хотят сфотографироваться.

Ощущается, что давно не было тренировок. Сказывается и стресс из-за приготовлений. адача доехать до конца и понять, что это за гонка.