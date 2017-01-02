23:39 2 января | АВТО / МОТО — Ралли

Анастасия Нифонтова: "На дозаправках болельщики шагу не дают ступить"

0
0
0
1

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова отметила, что первый этап ралли "Дакар" проходил в непростых условиях. Спортсменка показала 134-й результат. В конце прошлого года она была временно лишена лицензии из-за положительной допинг-пробы на мельдоний, но ей удалось обосновать применение препарата проблемами со здоровьем.

- Был короткий спецучасток с каменистыми дорожками. Много грязи, местами встречались лужи, - цитирует ТАСС Нифонтову. - Вдоль дороги стояли люди, в роудбук можно было вообще не смотреть - радикальное отличие от ралли в Африке, где ты остаешься наедине с природой. А на дозаправках болельщики шагу не дают ступить, все хотят сфотографироваться.

Ощущается, что давно не было тренировок. Сказывается и стресс из-за приготовлений. адача доехать до конца и понять, что это за гонка.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3921170

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Machete dont text

адача?

00:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ