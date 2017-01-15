Анастасия Нифонтова: "Горжусь, что смогла завершить "Дакар"

Россиянка Анастасия Нифонтова осталась довольна своим выступлением на "Дакаре"-2017. Гонщица заняла 75-ю строчку в классе мотоциклов и получила медаль за второе место среди девушек. Еще один представитель России Александр Иванютин показал 32-й результат.

- Очень много людей сошли с дистанции, в том числе из-за того, что они почувствовали себя плохо, - цитирует ТАСС Нифонтову. - Поэтому я, конечно, испытываю некоторое чувство гордости, что смогла все это преодолеть и финишировать, да еще и занять второе место среди девушек.

Самым сложным был десятый этап. Была сложная навигация и сама трасса. Обычно есть отрезки, на которых можно сесть на мотоцикл и просто ехать, немного расслабившись. Здесь же ни на секунду нельзя было присесть из-за очень больших техничных кусков.

Большой процент гонщиков, которые участвуют в "Дакаре" впервые, в принципе не доезжают до финиша. Так что достижение уже то, что мы доехали с первого раза. Саша Иванютин еще и показал очень хороший результат, потому что впереди него только заводские гонщики, у которых есть и подготовка, и опыт.