Испанец Маверик Виньялес выиграл "Гран-при Австралии" в MotoGP. Гонщик команды Yamaha неудачно стартовал и на первом круге был только девятым, но смог прорваться на первое место. Эта победа стала для японского производителя первой за последние 25 гонок. Второе место занял итальянец Андреа Ианноне из Suzuki, замкнул тройку его соотечественник Андреа Довициозо на Ducati.

Досрочно завоевавший свой пятый чемпионский титул испанец Марк Маркес до финиша не добрался из-за столкновения с Йоанном Зарко.