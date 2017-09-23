Валентино Росси: "Не чувствую сильной боли в ноге"

Пилот команды MotoGP Валентино Росси после пятничных тренировок "Гран-при Арагона" отметил, что не чувствует сильной боли в ноге. Итальянец вернулся за руль мотоцикла спустя две с половиной недели после перелома правой ноги.

- Я не так плох, я счастлив, потому что не чувствую сильной боли в ноге, - приводит официальный сайт MotoGP слова Росси. - Чувствую себя комфортно за рулем. Немного боль, конечно, ощущаю, но совсем немного. Если будет дождь, то на мокрой трассе не нужно атаковать на максимуме. Но мне любопытно понять свое состояние на сухой трассе. Мне надо понять - насколько я конкурентоспособен.