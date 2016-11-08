Валентино Росси: "Хотелось бы участвовать в гонках вечно, но это невозможно"

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси не уверен, что останется в гоночной серии после окончания контракта с "Ямахой" в 2017 году. 37-летний итальянец еще надеется побороться за титул в следующем сезоне.

– Я хотел бы участвовать в гонках вечно, – цитирует Gazzetta Dello Sport Росси. – Но это невозможно. Я подписал контракт с "Ямахой" на два сезона и чувствую себя здесь комфортно. После нынешнего сезона у меня будет еще год. Я постараюсь побороться за титул, а потом посмотрим, как все сложится.