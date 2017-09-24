Валентино Росси: "Если Педроса недоволен, пусть участвует в гонках один"

Итальянец Валентино Росси, ставший пятым в гонке "Гран-при Арагона", ответил на критику со стороны Дани Педросы. Испанец жаловался, что Росси агрессивно защищался, выдавливая его с трассы на скорости 300 км/ч.

– Если Педроса недоволен, то должен участвовать в гонках один, – цитирует Motorsport Росси, который 24 дня назад получил перелом ноги. – Это мое мнение. Мои маневры были естественными в такой ситуации. Возможно, я переборщил на один метр. Но некоторые гонщики считают, что вся трасса – их. Я выложился по максимуму. Горжусь тем, чего достиг, потому что еще неделю назад не знал, смогу ли участвовать в гонках. Однако мы поступили правильно, пусть и рискнув. Я не хотел потерять эту гонку.