Сандерленд вернул себе лидерство в зачете мотоциклов на "Дакаре"

Британец Сэм Сандерленд из КТМ вернул себе лидерство в зачете мотоциклов после третьего этапа "Дакара"-2018. Гонщик, защищающий свой титул, добытый в прошлом году, одержал вторую победу в текущей веломногодневке, став первым на 296-километровом отрезке.

Уверенная победа с более чем трехминутным отрывом от преследователей позволила Сандерленду получить в общем зачете преимущество в 4 минуты и 38 секунд над аргентинцем Кевином Бенавидесом из "Хонды", который стал его главным преследователем.