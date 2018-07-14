Педроса завершает карьеру в MotoGP

Гонщик "Хонды" Дани Педроса объявил о том, что по окончании нынешнего сезона завершит карьеру в MotoGP. В следующем году испанца в "Хонде" заменит Хорхе Лоренсо, который сейчас выступает за "Дукати".

– Я принял решение, что не буду выступать в MotoGP в следующем сезоне, – цитирует AS Педросу. – Завершу карьеру. Это тяжелое решение, над которым я долго думал. Мне нравится мотоспорт, но я чувствую, что в моей жизни меняются приоритеты. Я достиг многого и горжусь своей карьерой.

Педроса в MotoGP начал выступать в 2006 году, трижды становился вице-чемпионом, выиграл 31 гонку, 112 раз финишировал на подиуме.