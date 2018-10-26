Педроса подписал контракт с КТМ

Испанец Дани Педроса станет тестовым гонщиком КТМ на 2019 и 2020 год, сообщает AFP. 33-летний спортсмен ранее объявил, что завершает карьеру в MotoGP. Однако он решил принять предложение КТМ и помочь команде в развитии мотоцикла на два предстоящих сезона.

Напомним, что всю карьеру в MotoGP Педроса провел в "Хонде", выиграл 31 гонку, но чемпионом мира ни разу не стал. В нынешнем сезоне он в общем зачете занимает 11-е место.

Место Педросы в "Хонде" в следующем сезоне займет Хорхе Лоренсо, который будет партнером пятикратного чемпиона мира Марка Маркеса.