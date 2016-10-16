Марк Маркес: "Не думал перед гонкой, что завоюю титул в Японии"

Испанец Марк Маркес признался, что не ожидал досрочного завоевания чемпионского титула в MotoGP после "Гран-при Японии". Из-за схода с дистанции Валентино Росси и Хорхе Лоренцо гонщик "Хонды" смог оторваться от них в личном зачете на недостижимое расстояние и завоевать свой третий в карьере титул за три гонки до конца сезона.

– Это удивительно, – цитирует AFP Маркеса. – Перед гонкой даже не думал, что смогу взять здесь титул. Но когда увидел сход Росси, понял, что нужно атаковать. В конце совершил ошибку, поэтому трудно было сосредоточиться. Но все-таки мы с командой сделали это. Я очень рад. Теперь можем отдохнуть.