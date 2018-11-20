Итальянец, которого едва не обвинили в покушении на убийство прямо на трассе, возобновит карьеру

Итальянский гонщик Романо Фенати, которого исключили из команды Moto2 Marinelli Snipers и едва не обвинили в покушении на убийство, продолжит карьеру в мотогонках. В 2019 году он будет выступать в Moto3, сообщает Autosport.

Напомним, что Фенати был дисквалифицирован во время "Гран-при Сан-Марино", когда в гонке нажал на тормоз на мотоцикле своего соперника Стефано Манци, что едва не привело к трагическим последствиям для последнего.

После этого Фенати был отстранен от гонок и исключен из команды. Однако впоследствии ему решили дать еще один шанс в более младшей серии.