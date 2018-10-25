Хорхе Лоренсо прооперирован и пропустит еще два этапа MotoGP

Испанский мотогонщик MotoGP Хорхе Лоренсо перенес операцию на левом запястье, сообщает AFP. Операция потребовалась в связи с осложнениями после травмы, которую он получил во время свободных заездов "Гран-при Таиланда" 5 октября. Из-за повреждения Лоренсо пропустил последний этап в Японии.

Обследование показало, что травма гонщика Ducati оказалась серьезнее, чем предполагалось, поэтому ему пришлось сделать операцию. Он пропустит следующие два этапа в Австралии и Малайзии и вернется к заключительной гонке в Валенсии 18 ноября.