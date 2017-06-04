Довициозо победил на шестом этапе MotoGP

Итальянец Андреа Довициозо из Ducati победил на шестом этапе MotoGP - "Гран-при Италии". Второе место занял испанец Маверик Виньялес (Yamaha), третье – итальянец Данило Петруччи (Pramac Ducati).

Семикратный чемпион мира MotoGP итальянец Валентино Росси (Yamaha) финишировал четвертым, а действующий чемпион мира Марк Маркес (Honda) стал шестым.

В общем зачете лидирует Виньялес. Вторым идет Довициозо, третьим – Валентино Росси. Следующая гонка чемпионата MotoGP "Гран-при Каталонии" состоится 11 июня.