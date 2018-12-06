Владимир Путин поздравил "КАМАЗ-мастер" с 30-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил гоночную команду "КАМАЗ-мастер" с 30-летием. Российский экипаж выступает в ралли-гонках в классе грузовиков.

"КАМАЗ-мастер" был основан в 1988 году. Команда 15 раз побеждал в ралли-рейде "Дакар" и семь раз в марафоне "Шелковый путь".

– От души поздравляю вас с 30-летием спортивной команды "КАМАЗ-мастер", – приводит слова Путина сайт Кремля. ​– Этот юбилей – хороший повод обратиться к богатой истории команды, вспомнить ее триумфальные выступления на самых престижных международных соревнованиях. Ваши выдающиеся достижения – заслуженная награда за мастерство, характер, ежедневный упорный и напряженный труд, за верность замечательным традициям, заложенным предшественниками. И конечно, важно, что вы сами создаете машины, на которых побеждаете, являетесь авторами смелых инженерных решений. Состязания, в которых участвует "КАМАЗ-мастер", позволяют в сложной, нештатной обстановке испытать передовые технологии, которые в дальнейшем широко внедряются в серийное производство завода "КАМАЗа", выпускать конкурентоспособную технику, а значит, укреплять позиции российского автопрома на национальном и глобальном рынках. Уверен, что впереди у вас немало новых успехов во славу российского автомобильного спорта. Желаю вам здоровья и неиссякаемой энергии для реализации намеченных планов.