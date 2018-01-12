Владимир Чагин: "Подготовка двигателей к высокогорью имеет большое значение"

Руководитель "КамАЗ-мастер" Владимир Чагин отметил, что подготовка двигателей к высокогорью имеет большое значение на "Дакаре". На шестом этапе "Дакара" экипаж лидера общего зачета Эдуарда Николаева занял шестое место. Дмитрий Сотников стал четвертым, Айрат Мардеев - восьмым, Антон Шибалов.

- Начались серьезные высоты, - цитирует Чагина пресс-служба команды. - Ощущается нехватка кислорода, спортсменам тяжело дышать, но и, конечно же, двигатели. Подготовка двигателей к высокогорью имеет очень большое значение, особенно на боливийских участках. И радует, конечно, что наш новый рядный шестицилиндровый двигатель на автомобиле Дмитрия Сотникова хорошо себя показывает, мы надеемся, что и в дальнейшие дни мотор будет также стабильно работать.

Важно учитывать, что первый после дня отдыха этап Ла Пас-Уюни - это марафонский этап, поэтому надо догрузить автомобили необходимыми запчастями, все идеально проверить.